防堵假新聞氾濫 基層員警讚蘇揆：「222原則」好

2019-07-21 11:21

〔記者王冠仁／台北報導〕現今社群媒體當道，連帶導致假新聞也「氾濫成災」，甚至對社會治安與穩定造成影響；對此，行政院長蘇貞昌在本月初推出「222原則」，要求各機關要在短時間內針對假新聞迅速反應。外傳有部分單位認為此舉會加重公務員負擔，但許多基層員警都認為，迅速澄清假新聞可以大幅降低社會成本，避免不必要的人力與資源浪費。

知情人士指出，所謂的「222原則」，是「標題在20字內、內文200字內、附上2張照片」，在事件發生後1小時回應；警政署甚至要求各單位要在半小時內回應，以因應現今媒體即時新聞迅速，以及社群網站、通訊軟體發達等狀況。

一名高階警官舉例，近來台灣各地發生數件保母虐嬰事件，某些群情激憤的民眾，不知道警方以及社福單位已經介入處理，誤以為相關單位狀況外，氣得號朝群眾前往當事人住家或托嬰中心包圍討公道。但其實這類事件警方都會在第一時間趕赴處理，若不能即時澄清這類訊息，警方還要再額外花人力處理包圍群眾，警力負擔加重，也恐拖累案件處理速度。

此外，今年4月台灣發生地震，地震後有網友上傳台北市信義區松仁路的照片，聲稱路面在地震後裂開，相關照片與訊息更是透過通訊軟體迅速四散，引起人心惶惶。消防人員除了震後勘災，還要趕往查看真偽，增加基層負擔；事後北市府查出路面沒有裂開，只是填縫膠所造成的現象，警方也循線查出散布假消息的民眾。

一名負責處理輿情的承辦人員說，過去政府相關單位鮮少應付假新聞，就算有出面澄清可能也是在事件發生數天後，長篇大論也不利澄清，「傷害已經造成」。「222原則」要求相關單位用2百字來澄清，淺顯易懂的文字以及快速回應的方式，反而容易與民眾溝通，相信可以提高政府的危機處理效率。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法