一句「幫我領錢」遭誤會 同事反目街頭喋血

2019-07-21 10:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕18歲李姓男子20日上午委託同為18歲的周姓友人至超商ATM領錢，周男誤以為李男要陷害他成為詐騙車手，先是告訴李男無法提款，事後又夥同17歲黃姓少年前往李男所在新北市中和區某網路公司興師問罪，李男被當下遭圍毆。李男事後不爽今凌晨揪眾又堵到黃男，黃男左手被西瓜刀砍了20公分長、深可見骨的刀傷，警方獲報立刻將李、周等人帶回說明。

據了解，李、周、黃皆從事網路直播工作，為公司同事，3人因工作方便就住在公司附近中山路二段巷弄內住辦混和大樓，本來就互相認識。李男20日上午見周男要去超商購物，他遂要求周男順便拿他的提款卡去領錢，以備隨身花用，沒想到這個舉動卻被大大誤會成要陷害他成為車手。

周男夥同黃男等人當日下午就前往堵人質問，李男沒料到會發生這種事，無端端被圍毆。李男事後越想越嘔，遂於隔日凌晨揪眾共4人，順利在租屋處堵到黃男，並持西瓜刀劈傷黃男左手臂，完事後走人。

警方循線帶回李、周等人，周男供稱，他一度以為李男私下從事詐欺，要求幫忙領錢是為了避免自己出面當車手，要他當代罪羔羊，所以才會揪眾前往談判，沒想到李男更狠，直接持刀傷人。

目前黃男因傷口過深，送醫縫合後仍在院觀察，將待病情好轉後使得製作筆錄。警方表示，不論黃男是否提告傷害，目前都將依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

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