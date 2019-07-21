乘客飽受驚嚇！蘆洲消防隊門口 轎車猛撞公車、駕駛身亡

2019-07-21 09:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲近成蘆橋頭今晨傳出轎車與公車死亡車禍，剛下橋的黑色轎車沿三民路口直行，行經長榮路口撞上左轉的大都會公車，公車駕駛與乘客飽受驚嚇，幸無大礙，但轎車車頭全毀，駕駛頭部受創昏迷送醫不治，公車駕駛酒測數值為零，轎車駕駛有無酒駕，仍待抽血釐清，肇事責任歸屬仍待進一步調查。

據透露，這起車禍發生在今天上午6時40分許，事發之際附近住戶都多還在睡夢中，聽見車禍巨響都大吃一驚探窗查看，途經目擊者透露，黑色轎車當時剛下成蘆橋，沿三民路往市區行駛，公車則要由三民路左轉長榮路，轎車猛力一撞，公車駕駛、乘客飽受驚嚇，公車左後側受創，但轎車因猛烈撞擊，彈到對向車道，車頭全毀，駕駛頭部受創流血，腿部遭夾擊變形昏迷。

由於車禍路口就在蘆洲消防分隊門口，距蘆洲警分局也不到200公尺，警方、消防人員聽到巨響，都衝出值班台查看，赫見嚴重車禍，立即回報110、119出勤馳援，一批消防員救援轎車駕駛之際，另批消防員也檢視公車駕駛、乘客傷勢，幸無大礙，但轎車駕駛緊急送醫仍回天乏術，院方宣告不治。

民間監視器畫面中，發現公車進入左轉路口，黑色轎車迎面猛撞上公車，撞擊後後彈到路口，可見當時有相當車速，至於路權歸屬與肇責釐清，仍待進一步調查。

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