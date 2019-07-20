7/20 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-07-20 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月20日）開獎的第108000173期雙贏彩與第108000173期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000173期雙贏彩中獎號碼為「06、07、08、09、10、12、14、16、17、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共197注中獎，每注可得500元；肆獎共2699注中獎，每注可得100元。

第108000173期今彩539中獎號碼為「01、07、14、16、28」，頭獎摃龜；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共6286注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1927注中獎，每注可得50元。

第108000173期39樂合彩中獎號碼為「01、07、14、16、28」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共183注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6481注中獎，每注可得1125元。

第108000173期3星彩中獎號碼為「724」，正彩共57注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000173期4星彩中獎號碼為「0268」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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