18歲智障女兒劈腿懷孕 母怒控男方性侵慘遭裸體畫面打臉

2019-07-20 22:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕剛滿18歲的中度智障女子小美（化名）雖已有男友，仍與同事何男發生關係，母親得知氣炸怒控性侵，然而檢方卻發現她事後LINE何男「我懷孕了，怎辦？是你的耶！今天有想我嗎？」甚至在手機發現她自拍裸身與何男共處一室的鏡頭，認定二人是兩情相悅，全案不起訴。

小美母親指控，何男跟小美是同事，明知她中度智能障礙，竟於3月載她到租屋處內，利用她心智缺陷不能或不知抗拒狀態，性侵得逞。經小美將此情告知男友與家人，進而報警處理查悉上情。

何男到案後固坦承有與小美發生性行為，卻堅決否認乘機性交，辯稱年初參加旺年會之後二人比較熟，會用通訊軟體聊天。2月的時候問小美有沒有男朋友，她也沒有正面回答，然後就開始跟他出去約會，當天二人自然發生性關係，是兩情相悅的，他知道小美有身心障礙，但是她知道自己在做什麼事情；也有一直跟他傳訊息，可見他沒有強迫小美。

小美說，沒有覺得何男有做錯事，沒有想要告他。小美母親則說女兒已經高中畢業，應該知道性行為的意義，她問女兒是自願或被強迫發生性關係，但小美也說不上來。

檢方認為小美明瞭性行為的意義，且可明確表達自身意願，高中畢業後去擔任約聘人員，可見尚未因身心障礙而就性行為的認知產生不知或不能抗拒狀態。因此其母認為何男有乘機性交情事，或有誤會。

檢方勘驗二人LINE與臉書通話紀錄，2月開始即互動密切頻繁，其中不乏討論去何處遊玩、討論感情問題，以及「到底什麼時後（候）才要幫我剪指甲」、「我在等你剪耶」、「我懷孕了，怎辦？」、「是你的耶」、「今天有想我嗎？」、「想你，想到整晚都沒睡覺」等文字，足認小美文字表達與理解能力與常人差異不大，更與何男相處融洽。

檢察官勘驗小美手機內錄影檔案，拍到她全身赤裸與何男共處，可見二人是兩情相悅下發生性行為，全案不起訴。

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