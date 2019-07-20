到靈堂上香也挨告 原因竟是…

2019-07-20 21:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣67歲林姓老婦外出晨運，過馬路時先後遭機車騎士徐姓婦人、汽車駕駛黃姓男子撞擊，不幸傷重身亡，林婦家屬悲痛不已，林婦兒子更是難以接受，徐婦、黃男多次到林婦靈堂想上香，都被他拒絕；不過2人仍趁機完成弔唁，引林婦兒子不滿，告2人涉犯強制罪，但檢方認為，2人僅捻香致歉，無施以強暴、脅迫，不構成強制罪，不起訴。

檢警調查，林姓老婦於2017年11月20日清晨5點多，與友人出門運動，穿越馬路時先遭徐婦騎機車擦撞，雙雙倒地，相隔約40秒，駕駛汽車行經的黃男未能閃避，輾過倒臥路面的林婦，林婦被卡在車下，徐婦則驚險閃過。

林婦被送醫後，不幸傷重不治，家屬悲痛萬分，兒子失去至親，更對2名肇事者心懷怨恨；徐婦、黃男被依過失致死罪嫌送辦，經苗栗地檢署檢察官提起公訴，由苗栗地方法院審理中。

徐婦、黃男於得知林婦死亡，分別多次到林婦安設在住家的靈堂，想要上香致歉，但都被林婦兒子斷然拒絕，吃了閉門羹；不過2人仍分別於21日、22日晚間及24日清晨，趁林婦兒子休息時，默默完成上香、跪拜。

林婦兒子得知後氣憤不已，還一度氣惱家人，報警告2人涉犯強制罪。徐婦、黃男稱，他們要過去時，都有事先與老婦家屬，或由家人代為聯絡，並沒有任何強制犯行。

檢方認為，徐婦、黃男2人無非就是給死者上香或跪拜，向死者及家屬表示歉意，尚無施以強暴、脅迫之情形，2人所為與強制罪有別。惟林婦兒子痛失至親，心情尚未平復，因此與2人衍生此紛爭，並不涉及與刑事犯罪，裁定不起訴。

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