牧草工人掉進輾草車慘死 絞碎只剩大腿骨

2019-07-20 19:00

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉一處牧場，今天下午發生有工人疑不慎掉落輾草車死亡案件。救護人員獲報到場，在輾草車內只見牧草跟大腿骨，工人已無生命徵象，嘉義縣朴子分局警方到場蒐證，進一步釐清死因。

嘉義縣消防局六腳分隊今天下午5點多接獲民眾報案，六腳鄉魚寮村一家畜牧場發生意外，71歲男工人不慎掉落輾草車，救護人員抵達現場見輾草車內只剩大腿骨，人已明顯死亡。

警方指出，死者是在清理卡在機器的牧草而掉落，或是其他原因造成，需進一步調查釐清。

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