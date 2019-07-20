今年已救起4人！ 謝政達慰問大豹溪水域救生人員辛勞

2019-07-20 16:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府鑑於時序進入夏季戲水高峰期，為避免民眾發生戲水意外，於新北市各溪流風景區進駐救難團體，每天動員130多個人力監管水域遊憩安全，新北市副市長謝政達今天率同消防局、警察局、觀光旅遊局、三峽區公所等單位前往視察，並慰勞進駐救難團體人員辛勞。

位於三峽的大豹溪流域風景秀麗，以往曾多次發生民眾夏日戲水不幸溺斃意外，消防局長黃德清說，新北市政府為避免悲劇再次發生，針對三峽大豹溪公告水域限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間等均有法令公告，並規劃編排消防及民間救難團體人員至三峽大豹溪水域處駐點警戒。

新北市政府相關單位也採聯合稽查方式，由觀光局、經濟發展局、法制局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，對於公告水域編排稽查勤務，並針對鄰近水域業者加強稽查相關自主管理事項，當遇特殊天候時立即勸導疏散民眾上岸，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締，保障民眾戲水安全。

謝政達說，目前大豹溪水域駐點警戒勤務，每日動員132人次，消防人員駐點11處，民間救難團體協助駐點17處，從4月份勤務啟動迄今，民間救難團體已成功救起4名戲水民眾，防止溺水憾事發生。

他感謝眾多民間救難團體，在第一線的現場駐守警戒，守護民眾的生命安全，積極協助執行水域安全警戒站勤務；新北市政府也會積極採取各種應變作為，透過學校教育、配合民眾需求與環境發展，整合相關單位，善用救生志工與民間資源，除讓危險水域減低風險。

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