持凶器性侵女孩、手機還有3女淫穢錄影 他用這個理由求交保...

2019-07-20 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市朱姓男子在半年多前，涉嫌攜帶凶器性侵害女孩子，他擔心女孩報警，竟強拍女孩的身分證，威脅要把裸體性交畫面寄給父母，警方偵辦時，又在朱男的手機內，發現另有3名女子的性交淫穢錄影畫面，朱男坦承這3名女子，也是被他強迫拍攝淫穢畫面，法院准予羈押後，他卻以老婆已懷孕8個月、「犯本案自責不已」等理由，聲明以15萬元交保，台中地院認為，朱男手機內還有3名疑似被害女子待查，顯示他有反覆犯罪之虞，裁定繼續羈押。

裁定書指出，朱男半年前犯下持凶器性侵害女孩子的重罪，可處7年以上有期徒刑，法院於今年1月底裁定准予羈押，4月與6月底又延長羈押各2個月，羈押期間至8月底，他於7月初聲請交保，理由是他犯後態度很好，已與被害女孩子和解。

朱男還強調，他的母親已68歲，妻子又懷孕8個月，家中經濟僅靠妻子工作維持，他沒有前科，犯案後自責不已，聲明准予15萬元交保，他願意定期至派出所報到，以及限制出境、出海，讓他能返家安頓家庭。

不過，台中地院卻認為，朱男觸犯的是刑法第222條第1項第8款，攜帶凶器強制性交的加重強制性交罪嫌，是最輕本刑7年以上的重罪，且他性侵害時，拍下被害女孩子裸身性交錄影，之後，擔心對方報警，又強拍女孩子的身分證，恐嚇要把裸身性交照片寄給父母，警方偵辦時，又發現朱男手機內，還有3名女子性交錄影畫面，朱男也供稱這些錄影畫面，是他強迫被害女子拍攝，顯示朱男有反覆犯下強制性交、恐嚇與強制等犯行之虞，裁定駁回，繼續羈押。

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