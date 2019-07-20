印尼女看護拾獲皮夾婉拒謝金 讓老翁好溫暖

2019-07-20 13:57

〔記者黃良傑／高雄報導〕外籍移工拾金不昧，在高雄傳為佳話，印尼籍看護在鹽埕區捷運站附近拾獲1萬3500元，由雇主陪同送交五福四路派出所，失主郭姓老翁趕到派出所領回，拿2000元感謝金給外籍移工被婉拒，認為這是分內之事，令警方感佩。

鹽埕分局今表示，前夜印尼籍女性看護與雇主陪同到五福四路派出所，向員警繳交一個男用皮夾，她透過雇主說，在新樂街捷運站附近地上撿到，打開裡面發現有多張信用卡，夾層內另有多張千元與百元紙鈔，馬上將皮夾拿回去給雇主，擔心丟失皮夾的失主心急如焚，拜託雇主陪她把皮夾送交警局。

警員許雅筑受理後清點皮夾內現金，總計金額為1萬3500元，警方透過信用卡公司請與持卡人聯絡，不到10分鐘，皮夾主人郭姓老翁打電話來派出所詢問是否真的撿到他的皮夾。

郭姓老翁表示，自己還在新樂街上來找了好幾趟，心中早做好最壞的打算，就算真能找回皮夾，現金也應該不翼而飛了。老翁趕到派出所時不曾想皮夾內1萬3500元現金完整如初，經警方解釋拾得人的過程後，老翁感念女性移工離鄉背井辛勞掙錢，卻又能拾金不昧，當場拿出2000元感謝金想答謝女看護，但是女看護婉拒，直認為這是分內之事。

老翁連聲答謝女子，並稱讚許員辦事效率神速，老翁帶著滿心溫暖離開。

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