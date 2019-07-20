觀自在慈善會捐救護車 桃園市十三區已繞一圈

2019-07-20 13:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀自在慈善會上午捐贈1輛價值258萬元的救護車給市府消防局，協助提升消防人員的救護能量，理事長李展向說，桃園市13個行政區已都有觀自在慈善會捐贈的救護車，今天捐贈第14輛，就是觀自在慈善會捐贈第2輪救護車的起點。

去年消防局出勤總量達10萬55件，其中到院前心肺功能停止而經搶救後康復出院的患者，共75人，消防人員說，精良裝備與新穎救護車，讓消防人員能提供患者最妥善的處置，並及時將患者送醫，就有機會搶救更多寶貴性命。

觀自在慈善會為了協助提升消防人員的救護能量，從2004年起，每年添購1輛救護車捐贈給消防局，今天捐出第14輛，由桃園市副市長李憲明代表受贈，李憲明說，救護工作一直都是消防人員最重要的工作之一，觀自在慈善會持續捐贈救護車，給予消防人員的救護工作極大幫助。

李展向說，觀自在慈善會的會員們，都是在地的中小企業業者，他們抱持回饋社會的心情，繳交每月300元的會費，集合大家的力量後，協助弱勢家庭，也添購救護車協助提升消防人員的救護能量，未來觀自在慈善會還會持續捐贈救護車，讓消防局有充裕的空間來調度救護車，維持最佳的救護效率。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法