闖紅燈又怪被狗追！法官問狗在哪裡？呈上堂來

2019-07-20 06:15

［記者楊政郡／台中報導］前年高雄有民眾騎機車闖紅燈而出車禍，他辯稱被狗追才加速而出車禍，法官認為符合緊急避難，闖紅燈部分免罰。中市莊姓婦人去年騎機車在中投東路闖紅燈被巡邏警車攔下開單，到法官面前主張她被狗追才闖，法官問她狗在哪裡？她說有4、5隻大狗，有2隻在她的左右方攻擊她，卻提不出有狗的證據或畫面，一審敗訴，二審還是敗訴定讞。

兩年前高雄簡男騎機車被野狗攻擊，加速衝至路口，卻與小轎車發生相撞，警方依違規駕駛開罰600元，他不服打行政官司，法官認為符合緊急避難要件，判決免罰。

中市莊婦去年11月20日下午5時，騎機車經霧峰區中投東路一段，在丁台路451巷路口，由南向北方向闖過路口紅燈，正巧丁台路上有巡邏警車綠燈起步，發現有機車闖紅燈，立即將她攔下告知闖紅燈開單，罰款2300元（逾期到案）及違規記點3次。

莊婦不服提行政訴訟，但法官問狗在哪裡？莊婦說得頭頭是道、有模有樣，卻無法拿出有狗的證據。

另法官傳喚開單員警及調閱警車行車紀錄器，都說沒看到有狗，行車紀錄器沒看到有狗，到底有沒有狗？一審法官判莊婦敗訴。

莊婦上訴到二審，她說紅燈後方150公尺有幾隻狗，其中2隻兇猛撲向她機車左方、右方腳踏板，她一時緊張沒注意紅綠燈，應屬緊急避難、正當防衛，二審法官認為主張一樣，還是未拿出被狗追的證據，判莊婦敗訴，且一審訴訟費300元及二審訴訟費750元由莊婦支付。

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