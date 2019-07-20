獨家》大逆轉！美麗華創辦人億元信託 子女追討勝訴

2019-07-20 01:05

〔記者楊國文／台北報導〕美麗華集團第二代黃世昌等4人認為，次子黃世杰前妻陳寶珠趁父親黃杏中生前辨識能力有缺陷時，安排他簽署信託契約，並以陳女兒子為受益人，冒用父親名義轉帳1億多元到銀行帳戶乃無效，要求返還，一審判黃世昌等4人敗訴；高等法院認為黃杏中簽署信託契約時，欠缺辨識能力而無效，改判信託在聯邦銀行內的1億255萬元應返還黃世昌等4人。

美麗華集團事業版圖有美麗華影城、美麗華百樂園、高爾夫球場、三信建設等，創辦人黃杏中於2015年去世，太太於2009年去世，2人育有4名子女。

黃杏中的長子黃世昌、次子黃世杰、長女黃彩鳳和次女黃秋香指控，黃世杰前妻陳寶珠利用和父親黃杏中同住，但他有精神障礙等情況下，2014年7月安排黃杏中簽訂信託契約，由黃杏中為委託人，聯邦銀行為受託人，陳寶珠的兒子黃承杰為受益人，建業法律事務所為監察人，盜用黃杏中的聯邦銀行汐止分行帳戶印鑑章，於同月11日盜領220萬、24日盜領3815萬、25日盜領6220萬元，冒用黃杏中的名義轉入該信託專戶。

黃世昌4人認為，該信託契約應無效，乃陳寶珠盜領該款項共1億255萬元到聯邦銀行帳戶，聯邦銀行不具保有該款項的正當性，應依「不當得利」規定返還黃杏中的4名繼承人。

陳寶珠指稱，此該信託契約是黃杏中自由意志下所簽署，是合法、有效，也經過黃同意而匯款，既無盜領情事，也未侵權。

一審認定，黃杏中簽署信託契約時，未處於精神錯亂狀態，且經過公證程序，信託契約有效，判黃世昌4人敗訴。

高等法院檢視黃杏中多年來病歷，發現他從2009至2013年間已有腦中風、右顱內頸動脈阻塞等症狀，經判斷腦部為「中度異常」，主治醫師也證稱，2013年時，醫護人員大多時間無法和黃杏中溝通，2014年10月智能處於缺損狀況。

黃杏中的看護周女證稱，黃的錢轉到信託帳戶都是陳寶珠在辦，她都有告訴黃，但黃不清楚陳婦在做什麼，後來，黃杏中說要把信託的錢要回來，並說「我被陳寶珠騙了」。

高院認定，黃杏中簽署信託契約及款項轉帳時，欠缺辨識能力而無效，改判信託在聯邦銀行內的1億255萬元應返還黃世昌等4人，可上訴。高院也認為，陳寶珠不負侵權行為的損害賠償責任。

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