砂石車駕駛撞死 公司「這樣」主張職災補償金遭高院打臉

2019-07-19 23:12

〔記者楊國文／台北報導〕林姓砂石車駕駛3年前載運砂石，在國道3號不慎自撞隧道牆壁致死，家屬請領職業災害死亡補償金181萬多元，林男任職的交通公司卻以他被驗出有酒精成分，主張林男「與有過失」，也有過失責任，但此舉遭高院指責，職災死亡補償金並非損害賠償，並無過失相抵規定，而且經初步研判，肇事原因乃前定位不佳，以致超載或長期使用所致，今判交通公司全部敗訴，應如數支付家屬181萬多元。可上訴。

林男妻子、5名子女主張，林男受僱該公司擔任砂石車駕駛，2016年8月3日，林男被指派駕車自新北市樹林載運砂石至汐止，但上午8點53分行經國道3號北上28公里400 公尺處時，自撞隧道牆壁致死，屬職業災害，要求依勞動基準法第59條第4款規定，支付林男5個月平均工資的喪葬費，以及40個月平均工資的死亡補償給家屬，共181萬3590元。

交通公司指稱，有投保雇主責任險，但因林男驗出酒精濃度，保險公司不願理賠，現仍與保險公司訴訟中，須等待最終判決才能認定事故原因是否和酒駕有關。

此外，公司本來得辦理勞工保險死亡給付，可依勞基法第59條規定主張抵充，卻因林男請託辦理勞工保險轉出作業，喪失勞工保險條例死亡保險的請領請求權，屬可歸責於林男的事由，以致於公司喪失勞工保險條例死亡保險的請領請求權，公司應可以主張抵銷，不必負擔死亡給付部分，而林男已因請託辦理勞工保險轉出而獲得利益，林男家屬要求職災補償金顯然違反民法第148條第2項誠信原則。

高等法院指出，林男受僱為砂石車駕駛，受公司指派在執行載運砂石途中，因「不明」原因自撞牆壁致死，確屬於職業災害無誤，家屬有權依照勞動基準法第59條第4 款規定請領死亡補償。

針對公司指林男被驗出有酒精成分，和此事件的發生乃「與有過失」，即有過失責任，高院不以為然指出，勞動基準法第59條第4款規定是為保障勞工，並非損害賠償，沒有民法第217條過失相抵的適用，雇主不得以自己無過失為由拒絕賠償。

高院進一步指出，而且事故的肇事原因，經國道公路警察局初步研判是「車輛脫落或胎爆裂」，另經逢甲大學車輛行車事故鑑定中心鑑定，研判是「車輛左前輪定位不佳，以致超載或長期使用而造成爆胎的可能性較大」，並未指出是酒駕造成。

高院也表示，雇主本來就有義務幫勞工投保，林男勞工保險的轉出，不可歸責於他，因此林男家屬請求本件職災補償金並無違反誠信原則，今判交通公司全部敗訴，應給付家屬181萬3590元。可上訴。

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