7/19 大樂透、雙贏彩與今彩539 頭獎均摃龜

2019-07-19 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月19日）開獎的第108000065期大樂透、第108000172期今彩539與第108000172期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000065期大樂透中獎號碼為「12、17、26、33、35、39，特別號：10」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得4萬2886元；肆獎共82注中獎，每注可得1萬2103元；伍獎共1556注中獎，每注可得2000元；陸獎共2021注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1522注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6600注中獎，每注可得400元。

第108000065期49樂合彩中獎號碼為「12、17、26、33、35、39」，四合共17注中獎，每注可得20萬元；三合共119注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2539注中獎，每注可得1250元。

第108000172期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、10、11、14、18、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共175注中獎，每注可得500元；肆獎共2171注中獎，每注可得100元。

第108000172期今彩539中獎號碼為「09、16、17、26、34」，頭獎摃龜；貳獎共172注中獎，每注可得2萬元；參獎共4877注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5722注中獎，每注可得50元。

第108000172期39樂合彩中獎號碼為「09、16、17、26、34」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共106注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3928注中獎，每注可得1125元。

第108000172期3星彩中獎號碼為「381」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000172期4星彩中獎號碼為「9778」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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