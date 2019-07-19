死了還能傳LINE？網蟲假冒鬼丈夫 騙走寡婦34萬

2019-07-19 20:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓人夫謊稱喪偶，在網路交友平台謊稱是香奈兒經銷商，營造多金假象，何姓寡婦掉入愛的陷阱，林男以幫她已故前夫舉辦超度法會等由詐財，還要何女燒手機門號給前夫，再假冒是其前夫，傳訊要何女「買昂貴金飾套住林男」，一個月詐得34萬5千元，林男坦承利用感情斂財，新北地院依詐欺取財罪判林男徒刑8月，可上訴。

林男以相同手法，與3名女子交往詐財89萬餘元，桃園地院去年底已判林男徒刑1年8月。

從事汽車美容業的林男佯稱喪偶單身，在交友網站「愛情公寓」自我介紹欄內寫道「前妻過世快三年了」、「香奈兒精品店…以上是我自己的事業」、「本人來這裡需要找尋另一半」等文字，以與女網友交往為幌子詐騙。

2017年5月，林男透過該網站認識喪夫的何女，得知何女對他有好感，至何女已故前夫工廠佯稱：「工廠內有很多鬼，妳背上有冤靈，妳前夫會下地獄，需花錢作法、購買藥罐、紙錢」，何女信以為真給了林男10萬7千元；隔天，林男又要何女將手機門號燒給前夫，然後以何女前夫名做LINE暱稱，自稱是何女前夫，傳訊何女：「林男很有能力，妳要買昂貴金飾套住他」，再假意問：「妳老公最大的心願是什麼？」何女於是將訊息秀給林男看，並花了5萬元買金手鍊送給林男。

林男甚至與何女繼女勾結，同月21日，何女繼女向何女誆稱，「爸爸出現了，說一定要套住這個男人，如果不套住這個男人會有兩種結果，一種是全都會過得很好，一種是妳的2個小孩會營養不良死掉，希望妳能投資林男的香奈兒精品店」，隔天林男現身說：「不要讓鬼看到我們間的對話，需要購買新手機」，何女於是掏腰包買了2支價值18000元的手機給林男，另又送給林男價值17萬的金手鍊、金項鍊各一條，事後林男搞失聯，何女才驚覺被騙提告。

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