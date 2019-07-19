竹科主管5度外遇 「妳都原諒我4次了」拒離婚結果是…

2019-07-19 23:40

〔記者楊國文／台北報導〕王姓竹科主管被妻子抓包第五度婚外情，不僅送名牌包給黃姓小三，大獻殷勤，還在LINE對話中公開示愛，自豪「妳還很喜歡和我做愛」，並稱黃女父親為「岳父」，黃女則嬌嗔回應，「喜歡你抱我、親我、疼我」，王妻憤而訴請離婚，但王男先辯稱「只是打嘴砲」，還辯說，「你都已原諒我四次了」，不願離婚，高等法院今判王妻勝訴，准兩人離婚。

特別的是，王男年薪300多萬元，兩名女子從小就讀貴族幼兒園，現在也就讀私立貴族小學，都向法院表達希望繼續唸貴族學校，因從事教職的王妻表示無力負擔高昂學費，高院因此判兩造共同監護，但由王男擔任主要照顧者，單獨決定子女住處、教育等事項。

王妻江女具狀指出，和丈夫王男於2008年9月結婚，育有兩名子女。沒想到丈夫婚後多次外遇，違反婚姻忠誠義務，甚至在離婚訴訟期間，時常利用即時通訊軟體LINE傳送不實訊息給她，已對她造成不堪同居的虐待行為，再也無法忍受下去，因此訴請法院判准兩人離婚，並提出丈夫和黃姓女子示愛等LINE對話截圖、對話錄音譯文作為物證。

審理時，王男否認外遇，但也辯稱，縱使他有外遇，妻子先前都已知悉，且原諒他了，為了維繫完整的家庭和照顧子女，他不希望離婚。

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