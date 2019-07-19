慶富遭國防部求償7705萬 3度開庭仍提不出完整答辯資料

2019-07-19 21:18

〔記者溫于德／台北報導〕慶富造船因資金出現缺口，4度假性增資與境外人頭公司簽約，向銀行團融資、詐貸63億餘元，害銀行團損失逾131億元，事後除了老董陳慶男兒子陳偉志潛逃國外，相關人等均被起訴，現由高雄地院審理中。民事部分，國防部向慶富求償7705萬餘元，台北地院稍早第3度開庭審理，由於慶富仍無法提供完整答辯資料，法官諭知，若下次開庭前依舊無足夠資料，恐認定慶富有延滯訴訟之虞。

慶富委任律師說，陳慶男涉入基隆海生館弊案，遭收押至今，該案近期將移審法院，他下週一將南下高雄律見，並到慶富找尋相關資料；而獵雷艦業務實際負責人是陳偉志、簡良鑑，陳偉志已棄保潛逃離境，簡良鑑則與慶富有訴訟，目前無法找簡良鑑說明案情，加上當時負責獵雷艦業務的相關人員均已離開公司，目前僅剩陳家親戚協助處理公司事務。

慶富律師接著說，關於國防部前年12月13日與慶富解約，認為國防部解約違法，但若解約合法，國防部也已以慶富解約為由，沒收17億餘元履約保證金，足以抵付國防部損失。

國防部律師認為，本案從去年11月提告至今，慶富多次開庭均未提供足夠資料，連答辯理由都沒有，此外，自從雙方解約後，獵雷艦建造至今停擺，也沒有招標。

法官指出，法院原欲調閱獵雷艦刑事卷證資料，因被認為是機密而無法調閱，且慶富至今確實未提出足夠答辯資料，若慶富下次開庭前無正當理由卻提不出資料，恐將視為延滯訴訟；庭末諭知慶富於下月20日前提出資料，訂9月4日再度開庭。

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