駛離停車場害女騎士撞上卡住 男駕駛見血嚇傻躲車上不出來...

2019-07-19 17:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名男駕駛，18日傍晚從大里仁化路一間超市停車場想離開時，因車頭已經突出路面，造成1名騎機車直行的的邱姓女騎士，來不及煞車、閃避，直接撞上車頭左前方，邱女頸椎受傷，一動也不動卡在汽機車間，附近民眾看到趕緊上前關心，沒想到肇事的男駕駛疑嚇傻未立刻下車關心，圍觀民眾看到打開車門，發現他竟爬到後駕駛座表示「要拿雨傘」，民眾在臉書貼文質疑太誇張，警方則表示肇事責任還要釐清。

這起車禍發生在18日傍晚5點43分左右，一名男駕駛開車從大里仁化路領鮮超市停車場要離開，車頭已經突出路面，一名直行的邱姓女騎士（28歲）看到後，想要煞車來不及，連人帶車撞上車頭左前方，邱女被機車和汽車夾住，整個人一動也不動。

因天空下雨，附近民眾看到紛紛上前關心，消防人員隨後趕到，將邱女送醫，院方檢查發現她頸椎損傷，下背、骨盆和臉部也有擦挫傷，所幸意識清楚，沒有生命危險，不過因頸椎損傷，是否影響四肢動作仍須住院觀察。

一位現場協助的彭姓女網友，氣憤在臉書PO文表示，車禍發生1、2分鐘，肇事男駕駛居然沒下車，打開駕駛座車門，發現男駕駛居然爬到後座說要拿雨傘，「整個地上都是血，還拿什麼雨傘不下車」、「第一次遇到車禍不馬上下車怕淋雨」。

一位目擊的陳姓女子今天表示，當時聽到一聲巨大的撞擊聲，發現女騎士卡在汽機車間，大家趕緊上前幫忙，發現女騎士整個臉部和地上都是血，年約30歲的男駕駛後來下車時渾身發抖，還說這裡常有民眾從超市買完東西要離開時，都會直接違規穿越雙黃線左轉，因當時男駕駛也有打左轉方向燈，懷疑因想貪圖方便違規左轉才釀禍。

霧峰交通分隊王世建小隊長表示，肇事男駕駛當時從停車場要離開剛起步，應該要禮讓左右兩方的車輛，至於駕駛在車上未下車，只要沒有離開，並未違反相關規定，至於女騎士疑因天雨視線不良加上路滑，未注意車前狀況，詳細肇事責任需進一步調查釐清。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法