車禍對象是美魔女 色男約拿賠償竟趁機襲胸強吻

2019-07-20 00:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕52歲廖姓男子停車時不慎撞到一名女子的轎車，兩人遂留LINE聯繫賠償費用，後來廖男發現女子曾在臉書留言稱「小魔女」、「能幹的女人」，想起她外表風姿綽約，竟起色心，約出女子至某倉庫拿賠償費，再趁機將她壓制撫摸、掐捏她胸部，還強迫問說「他帥不帥」，女子推開怒罵「叔叔你太過分了」從窗戶縱躍而出逃離，經報警將廖男逮捕。彰化地院審理，認為廖男不尊重他人性自主權，且未達成和解，犯強制猥褻罪，判處8月徒刑。

判決書指出，去年2月4日廖男停車時未拉手煞車撞到被害女子轎車，兩人加LINE聯繫，6日下午1點半約至共同友人小富哥家拿16000元賠償費，女子抵達，未發現小富哥，但聽到廖男在旁一間倉庫呼叫，女子走入倉庫，廖男一邊將賠償費給她，一邊痛罵女子把車禍的事張揚，女子拿出啤酒敬酒，廖男卻趁機把倉庫窗戶關上，還對被害女子說，「很想試試什麼是美魔女、能幹的女人」。

被害女子庭訊時表示，當時以為友人在場所以帶啤酒前往，後來廖男不斷謾罵，只好敬酒，只想趕快讓這件事結束就好，結果被他壓制在彈簧床上，不斷上下其手，一下親嘴，一下掐捏她胸部，還用手把她的眼睛睜開，問「他帥不帥」，她不斷頂開他才停止動作，逃到門邊發現鎖住，所以從旁邊窗戶跳出來，回家後母親發現不對勁，才告知遭「叔叔」猥褻，便驗傷、報警，並從廖男臉上驗出女子DNA揭發罪行。

廖男辯稱，是因為兩人共喝一瓶啤酒，且兩人坐在床的對角，距離約1公尺，否認犯行。

法官從女子LINE記錄發現，事發後女子傳訊怒斥「叔叔你真的過份了！」、「真的不能原諒！」、「你怎麼可以這樣」、「你一定要搞到身敗名裂嗎？你不做人我還要做人」等語，廖男則回應「你在買（應為賣之誤）身嗎？」一語回應，若非有肢體上碰觸，應無「賣身」一詞，對被告辯詞不足採信，審酌廖男為逞一己淫慾，至被害人身心受創，迄今未與被害人和解，量處其刑。

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