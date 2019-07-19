罵鄰居「肖查某」被判罰7000 婦人辯稱以為見鬼了

2019-07-19 14:57

［記者楊政郡／台中報導］台中市某社區住戶吳婦，不滿鄰居蔡婦養寵物狗亂叫，擾她安寧，曾罵蔡「肖查某」（臺語），原事情過了就算了，一週後半夜4點多，蔡婦聽頂樓有異聲上去查看，又與吳在頂樓碰面，吳又罵她「肖查某」，蔡婦憤而提告，吳婦辯稱蔡婦半夜蓄長髮、著睡衣，從樓梯飄上來以為看到鬼，自然說不出好話，最後仍被依公然侮辱罪判罰7000元，另民事賠償1萬元。

判決指出，蔡婦與吳婦是同一社區同層鄰居，吳不滿蔡飼養寵物犬吠叫，去年3月22日下午，兩人在6樓住處走廊上發生口角，吳罵她「肖查某」。

一週後，3月31日凌晨4時許，吳婦一人在頂樓活動拍照，蔡婦聽到頂樓有聲響，前往查看，兩人在樓梯口撞見，吳莫名其妙又罵她「肖查某」。

蔡婦提告，台中地院一審依公然侮辱罪，判吳婦罰金7000元。蔡婦並請求民事損害賠償。

吳婦辯稱，去年3月22日中午她與孫女正在午休，蔡婦的狗狂叫，妨礙公共安寧，已經說了很多次都沒改善，她的狗經常從電梯突然衝出來，很嚇人，或衝到她家門口，雖然還是在門外，但也等同在她腳邊嘶吼，她很不喜歡。

原本就是蔡婦養狗的錯，蔡婦竟然揚言「要告你！要叫警察！」等語，她出於本能罵她。

另外去年3月31日因她喜愛攝影，起個大早在頂樓走動拍照，蔡蓄長髮、著睡衣，由頂樓樓梯間冒出來，她被嚇得魂飛魄散（以為見鬼了），自然說不出好話，不知道自己說了什麼了。

法官認為吳婦分別在走廊、大樓頂樓，以言詞辱罵蔡婦，同一社區住戶都能聽聞，但往來該處可能聽聞者不多，判處吳婦賠償蔡婦1萬元。

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