比特幣投資糾紛惹殺機 黑幫葬儀社前開槍判刑10年

2019-07-19 14:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲高姓男子是淡水地區幫派份子，與吳姓男子因投資比特幣發生債務糾紛，竟找26歲陳姓男子，跟吳男相約在新北市板橋知名禮儀公司「龍華會館」談判，兩人持槍朝吳男連開7槍，吳男逃跑時左腳踝遭跳彈波及受傷，新北地院認定兩人朝吳男開槍有殺人犯意，今依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例判高男徒刑10年；陳男徒刑4年，可上訴。

判決指出，去年4月14日下午7時許，為了債務問題，高男與吳男相約在「龍華會館」見面談判，雙方一言不合，高男憤而敲打車窗示意，陳男便遞交一把手槍給高男，隨後自己也持槍下車，兩人朝吳男及其張姓友人連續射擊7槍，吳逃跑過程中左腳踝遭跳彈波及受傷，張男則是左大腿擦傷，事後警方調閱監視器，循線將兩人逮捕。

檢方偵訊時，高男辯稱，怕與吳男見面會出事，所以把手槍放在車上，是臨時起意並非預謀；陳男則說，因一把手槍掉在他腳邊，擔心高男安危，所以撿起槍跟在高男身後也過去開槍；法院審理時，兩人均認罪。

法官勘驗行車紀錄器與現場監視器畫面，認為高、陳男並非只想恐嚇而對空或朝地開槍，而是直接朝吳、張男站立或逃跑方向射擊，認定兩人有殺人犯意，考量高男與吳男達成和解，張男也表示不想追究，因此依槍砲彈藥刀械管制條例判高男徒刑6年，併科罰金15萬元，殺人未遂罪有期徒刑6年6月，合併執行徒刑10年；陳男依殺人未遂罪判刑4年。

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