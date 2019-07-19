轉傳蘇揆摔筆影片假訊息 刑事局約談調查官顏正義到案說明

2019-07-19 12:25

〔記者 邱俊福／台北報導〕調查局高雄市調處前副處長顏正義，日前在通訊軟體群組內轉傳行政院長蘇貞昌摔筆影片假訊息，遭拔官調職重懲，不過因散佈謠言恐涉及社會秩序維護法，刑事局發文通知他今天到案說明，如果沒有到案，將會函給高雄市警局移給高雄地院簡易庭裁處。

調查局高雄市調處前副處長顏正義，因在調查班18期群組轉傳行政院長蘇貞昌摔筆的影片假訊息，遭人截圖後流出，引發軒然大波，遭記大過調職嚴懲。由於此舉散佈謠言可能涉及違反社維法，刑事局日前發文通知他今天到案說明。

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