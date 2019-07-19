周杰倫親叔叔賞女鄰居巴掌 挨告結果出爐

2019-07-19 12:23

〔記者溫于德／台北報導〕亞洲天王周杰倫親叔周耀義去年不滿許姓女鄰居亂按電鈴，動手賞許女巴掌，事後被依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元定讞；民事部分，周男遭求償精神慰撫金16萬元，全案今日審結，台北地院判周男應賠償許女1萬元，可上訴。

周耀義曾遭陳姓女住戶指控，去年1月27日，見她與女兒等搭電梯時，遭88歲李姓管理員以她未繳管理費為由，拒讓她們搭電梯，經她找來警方到場處理，周男卻質問她為何要報警，隨即將她的手機打落在地，並罵她「不要臉、妳不是女人、是狗」，還對她拳打腳踢，後抓她的頭去撞牆，過程中還恐嚇「我等一下上樓拿工具對付妳們；我打你又怎麼樣、我還揍你咧」。周男後來被依傷害、公然侮辱罪嫌起訴。

不料，前案尚在審理中，周耀義去年7月又因認為同樓層許姓女鄰居亂按電鈴，再度於樓梯間出拳打傷許女左臉頰，又被依傷害罪起訴；刑庭審理後依法判周男有期徒刑判刑4月，得易科罰金12萬元定讞。

民事部分，周耀義遭許女求償精神慰撫金16萬元，全案上月21日開庭時，周男直指許女的訴訟代理人沈姓男房東不具律師資格，卻經常製造事端、興訟獲取司法利益，而他願意賠償許女1萬元換取和解，且案發後未再見過許女，不會造成許女精神損失。

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