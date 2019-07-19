台南警局長人事案挨批荒腔走板 徐國勇：不要過度聯想

2019-07-19 12:00

〔記者黃建華／高雄報導〕因應明年總統、副總統及立委大選將登場，內政部部長徐國勇今（19）日特地南下高雄市警察局，替警察同仁選舉「查賄、制暴」等維安工作打氣。被媒體問及台南市警局局長黃宗仁「回鍋」當警政署副署長的人事調整，遭批荒腔走板一事，徐國勇強調，副署長的位階高於六都局長，希望外界不要過度聯想，以免對警察的領導統御有不必要的傷害。

不過，根據全國警察機關升遷序列表明確指出，警政署副署長和直轄市警局局長、刑事局長都是「警監一階」。內政部長徐國勇的「副署長職階絕對高於六都局長、刑事局長」的說法有誤。

徐國勇上午10點許抵達高雄市警局，除聽取高雄市警局對查賄制暴及大型活動維安工作所做的簡報，並與參與同仁廣泛交換治安興革意見。

徐國勇在聽取簡報前接受媒體訪問，被問及外界質疑台南市警局局長黃宗仁被調任回鍋當警政署副署長的人事案荒腔走板，他表示，副署長的位階高於六都局長，也高過刑事局局長，僅次於署長，是警察裡面是第二高階，六都局長也須接受副署長的指揮，他不曉得外界怎會認為副署長職階比六都局長低？

徐國勇說，此次黃宗仁再次調任副署長，警政署長告訴他，是要借重黃在地方的查賄經驗與行政長才，而黃宗仁是警大45期行政系第一名畢業，相信由他來指揮調度這次的查賄制暴工作，會有更好的績效、「我尊重署長的用人考量」。

徐國勇說，希望外界不要過度聯想，以免對警察的領導統御有不必要的傷害。而韓國瑜競選總部將設在高雄市，徐國勇表示，包括警專與警察特考的警力都將陸續補足，高雄市不會有警力不足的問題。

徐國勇並指出，不只正、副總統候選人的人身安全，包括立委候選人的人身安全，也都是選舉查賄制暴工作重要的一環，外界不用擔心。

徐國勇隨後向高雄市警局轉達行政院蘇貞昌院長對維護一個公平、公正及安全的選舉環境要求外，並對全體警察同仁這段時間的辛勞表達慰勉，另指出隨著選舉的期程，各種造勢活動將更加頻繁，務必事先做好安全維護部署，預防任何衝突發生，如果衝突或暴力事件發生，也須迅速隔離處理，對於假訊息、假新聞更應即時澄清處理，不可任其發酵而形成更大的危機。

他並要求警察同仁應遵守法律程序，不分黨派，不論層級，嚴守行政中立原則，投入查賄制暴工作，使有心人不敢行賄，更期許透過與檢調機關的互助合作，有效淨化選舉風氣。

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