收賄2800萬判36年 前立院秘書長林錫山報到發監執行

2019-07-19 09:58

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院前秘書長林錫山涉嫌自2012年起，8度收受網遠科技2800萬元賄款，洩漏標案機密協助網遠取得立法院23件、總額近2億元的資訊系統採購案，另有2.4億餘元來源不明的財產；最高法院上週駁回大部分上訴，只發回其中一件收賄罪，林錫山確定的10罪，總刑期達36年，林錫山今早向台北地檢署執行科報到執行，僅兩鞠躬未發一語。

林錫山已判決確定的10罪，總刑期為36年；林錫山犯8件收賄罪，其中7件各收賄300萬元，二審每件各判刑4年8個月；另一次收賄700萬元，判刑5年。財產來源不明罪判1年；兩件洗錢罪各判1年。

最高法院上週僅將其中1件收賄300萬元的部分發回更審，其餘全都駁回上訴確定，並沒收7次收賄所得2500萬元、不明財產2.4億餘元。

林錫山從2016年1月被羈押至去年2月9日，共羈押2年20天，去年2月高院裁定5000萬元交保，他並以價值2億1864萬元的不動產擔保不會逃亡，限制住居與出境、出海，每週赴派出所報到3次。

林錫山出身彰化縣紅派，28歲進國會成為當時最年輕的立委，且連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處採購案，分8次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有1次在高鐵車廂內交錢。

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