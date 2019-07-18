臉書貼文「喊」斬首韓國瑜 他獲不起訴

2019-07-18 23:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕26歲林姓男子在個人臉書貼文寫道，「既然有人喊斬首蔡英文了，那可不可以跟著喊斬首盧秀燕、侯友宜、韓國瑜、林姿妙、吳敦義、江宜樺、馬英九呢」，被依涉犯恐嚇公眾罪送辦，新北地檢署認為，林男貼文並非針對公眾生命有具體惡害通知，「喊」字並未表明以何種具體手段，因此今將他不起訴。

今年2月5日晚間9時許，林男在住處用手機連上臉書，貼文寫道：「既然有人喊斬首蔡英文了，那可不可以跟著喊斬首盧秀燕、侯友宜、韓國瑜、林姿妙、吳敦義、江宜樺、馬英九呢」，警方網路巡邏發現後，依恐嚇公眾罪嫌將他送辦。

林男到案後供稱，在新聞上看到有人喊「斬首蔡英文」，所以他才上網貼文詢問：「既然有人喊斬首蔡英文了，那可不可以跟著喊斬首盧秀燕、侯友宜、韓國瑜、林姿妙、吳敦義、江宜樺、馬英九呢」。

檢方認為，林男臉書貼文針對對象是「盧秀燕、侯友宜、韓國瑜、林姿妙、吳敦義、江宜樺、馬英九」等人，難認內容屬於加害公眾生命、身體的惡害通知，與恐嚇公眾罪的構成要件不符，加上林男因對「有人喊斬首蔡英文」的新聞報導不滿，發表的文字也是用「那可不可以跟著『喊』」等字樣，並未表明要用什麼具體手段，因此認定其罪嫌不足不起訴。

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