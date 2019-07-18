取締超載遭嗆也不怕 勇爸用自己的方式保護女兒

2019-07-18 22:47

〔記者王捷／台南報導〕3年來李姓警員巡邏開出19張水泥車超重罰單，但業者不滿，請兩位民代「問候」警員，是否想去偏鄉取締更多大型車？不過這無法阻撓他，17日又開出超載罰單，遭司機嗆「老闆注意你很久了！」李員說，超重急煞很危險，也會壓壞道路，如果你家人因此出車禍，難道不會難過嗎？司機聽完後不敢多說。原來李員是因為車禍看多了，為剛考上駕照的女兒，才用自己能做的方式保護女兒。

業者請民代「問候」 還嗆調走他

李員在3年前就對往返轄區道路的水泥車相當執著，依據道路交通管理處罰條例第29之2，大型車超載時，警方應令改正或當場禁止通行，並處1萬元罰鍰，每超載一定的噸數，罰鍰還會提升，以超載10公噸的水泥車來說，每超載一公噸加罰2000元，若超載超過20公噸，每一公噸加罰3000元，因此李員開出的罰單都是2、3萬起跳。

去年，水泥業者收到李員開的罰單受不了，請民代「問候」李員，既然李員這麼會取締超載，是否要到偏鄉在產業道路取締更多大型車？一般警員獲得關心，也許就會手下留情，但是李員獨自承受壓力，只要巡邏有遇上水泥車，就會取締攔查。

取締違規水泥車 愛女騎車減危險

17日下午，李員又發現一輛水泥攪拌車超載，他開出罰單反而被司機嗆「我老闆注意你很久了！」語意有些恐嚇，但李員也回嗆，如果超載在煞車時容易拉長距離、翻車，還會壓壞道路，如果司機的家人因此出了車禍，難道也無所謂嗎？李員的反駁讓司機無話可說，吞下罰單。

原來，在3年前女兒吵著要買機車，他處理車禍多次，所以3年來，陪女兒練習安全駕駛、考駕照，終於在今年考上第一張駕照，李員說，這就是他取締水泥車的原因，雖然女兒不常到他的轄區，但希望用自己的方式保護女兒。

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