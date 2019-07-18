不讓垃圾車成移動凶器！ 中市警：酒駕新法增訂這項

2019-07-18 21:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子日前酒後開垃圾車輾死晨運阿嬤，市警局交通大隊表示，台中市取締酒駕案件數已連續4年六都第一，展現強力執法決心，卻也突顯部分職業駕駛人疏忽酒駕的嚴重性，尤其是酒駕新制七月一日上路後，更增訂了課予運輸業者附帶懲罰性賠償等規定，特別呼籲運輸業者落實自我管理與要求，「別讓垃圾車等大型車成路上的移動凶器！」

交大表示，根據統計數據，2015年取締1萬4087件、2016年取締1萬4277件、2017年取締1萬3037件、2018年取締1萬3286件，取締酒駕件數連續4年都是六都第一，其中職業大型車酒駕對交通安全的危害更為嚴重，也是警方加強取締重點，統計2015年取締大型車輛酒駕48件、2016年57件、2017年33件、2018年45件，2019年上半年就取締達33件。

尤其是本月14日凌晨，張姓垃圾車司機4度酒駕撞死晨運阿婦更是引公憤，警方表示，為防制職業駕駛人的酒駕行為，道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修正案自7月1日起正式實施，其中增訂第35條之2課予運輸業者附帶懲罰性賠償等規定。

而根據通過之條文，運輸業的職業駕駛人因執行職務，駕駛汽車因酒駕等致他人受有損害而應負賠償責任者，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下之懲罰性損害賠償金，令該汽車運輸業者賠償，但也設有「但書」，如選任受僱人及監督其職務執行，已盡相當之注意而仍不免發生損害者，業者不負賠償責任。

交大表示，此舉主要是希望藉由處罰的加重及擴大責任，能有效嚇阻酒駕發生，特別呼籲運輸業者在出車前先行要求駕駛人「酒測自檢」，落實所屬員工酒後不開車之自我管理與要求；但有交警私下說，儘管酒駕新法增訂這條，但業者只要舉證已善盡督導提醒等責任，是否真的能課予運輸業者附帶懲罰性賠償，實在令人存疑。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法