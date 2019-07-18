出言調侃同陣頭成員 他慘被蝴蝶刀刺死

2019-07-18 21:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲葉男與34歲黃男原是同一陣頭，不滿遭黃男出言調侃，懷恨在心，約黃男出來談判，見黃男一現身，便與其他3名友人持電擊棒、蝴蝶刀攻擊圍毆，行兇後逃逸，黃男送醫搶救後不治，新北地檢署今依傷害致死等罪嫌起訴葉男等4人。

黃、葉男原本為同一陣頭，經常一起出陣表演，今年初葉男退出陣頭，逐漸淡出，但陣頭表演時仍會到場看熱鬧，未料卻遭黃男出言調侃：「你不是退出了？還來這邊幹嘛？」讓黃男心生不滿，2月10月晚間7時許約出黃男到新北市泰山區台麗街談判。

黃男一到場，葉男就衝上前追打，其他3名同夥見狀也立即加入戰局，4人徒手，甚至持蝴蝶刀、電擊棒圍毆，將黃男打倒在地，行兇過程不到3分鐘，一行人隨即騎車逃離現場，警消獲報趕抵，發現黃男頭部撕裂傷，左肺、背部、雙手都受傷，但意識清楚，緊急將他送醫治療，未料翌日中午，黃男突然陷入昏迷，搶救仍不治。

葉男到坦承毆打黃男，但稱只是想教訓對方，檢方依醫院診斷證明書，認定黃男被葉男等人毆傷，並因共犯被郭男持刀攻擊背部而死，左背有一處2公分深口深及胸部，但認為葉男等人攻擊後，在黃男仍站立未倒地時，隨即離開現場，難認有致人於死之意，因此依傷害致死等罪嫌起訴葉男等4人。

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