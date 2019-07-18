強運！2年翻2次 這位預拌混凝土車司機都命大脫險

2019-07-18 17:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中66歲謝姓預拌混凝土車司機，今天下午1點30分左右，駕駛水泥預拌車行經霧峰桐林暗坑巷一處爬坡路段時，車子卻倒退失控，翻落一旁約3米深的山谷，幸運僅輕微擦挫傷，自行爬出駕駛座脫困，消防人員發現，謝男2年多前，同樣駕駛混凝土預拌車在霧峰桐林中坑巷翻落溪谷，謝男當時卡在駕駛座2個多小時險溺斃，最後幸運獲救，2年連遇兩次重大車禍都幸運脫險，連救援的消防人員都說命大。

台中市消防局今天下午1點40分左右接獲報案，指稱霧峰桐林暗坑巷產業道路有翻車意外，立刻派遣霧峰消防分隊前往救援，消防人員抵達時，發現一輛預拌混凝土車翻落約3米深的山谷，正要下到山谷救人時，一旁民眾表示，謝姓司機已經自行爬出脫困坐在產業道路旁。

消防人員立刻替他進行評估，發現謝男僅輕微擦挫傷、意識清楚，為安全起見原要幫他戴上頸圈保護送醫檢查，沒想到謝男說：「我2年前戴過一次很難過，這次不要戴了」，消防人員才想起，2年多前，謝男同樣駕駛預拌混凝土車翻車獲救。

2017年5月，謝男當時同樣駕駛預拌混凝土車前往霧峰桐林中坑巷進行灌漿工程時，車子倒退爬坡卻失控往前衝，並翻落一旁溪谷，謝男當時卡在駕駛座，口鼻距離水面不到20公分，他以左手支撐身體，讓頭抬起避免溺水，並大聲呼救。消防人員趕緊以長背板和毛毯，放在他身體下方支撐，最後調來大型吊車將車子吊起，謝男當時浸在水中2個多小時，最後幸運獲救。

今天謝男駕駛預拌混凝土車，再度發生翻落山谷意外，所幸又順利脫困，2年連遇2次重大車禍都幸運脫險，民眾得知都說真的命大。

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