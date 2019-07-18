高市長選舉開賭盤 地院首宗判例出爐

2019-07-18 17:29

〔記者黃建華／高雄報導〕去年高雄市長大選，地下賭盤傳聞甚多，其中，張姓當舖業者涉嫌開出陳其邁VS韓國瑜PK盤，以及韓國瑜讓5萬票的賭盤，遭高雄市刑大查獲，張男坦承接收楊姓等14名賭客下注292萬元，但還未收受賭金就遭查獲。高雄地院一審將張男依聚眾賭博圖利罪判刑3月，可易科罰金9萬元。這也是去年高雄市長選舉賭盤，高雄地院首宗判例。

判決指出，在高雄經營當舖的張姓男子，去年高雄市長等九合一公職人員選舉期間，涉嫌從10月起經營高雄市長選舉賭盤，以陳其邁VS韓國瑜的PK盤，或韓國瑜讓陳其邁5萬票的賭盤，開出賠率1：1或0.9接受賭客下注，若開出票數結果不是賭客下注內容，則由張男贏得賭金。

高雄地檢署接獲檢舉，指揮市刑大持法院搜索票前往張男的當舖搜索，查扣現金32萬餘元、簽賭的手機等，查出有受楊姓等14名賭客以line通訊軟體向張男下注共292萬元。

14名賭客坦承簽賭犯行，獲檢方緩起訴 。

高雄地院審理時，張男也坦承開高雄市長的選舉賭盤接受下注，但堅稱警方查扣的32萬餘元是當舖營運金，不是賭金，強調只收注，賭金沒進來，法院因此未將32萬餘元沒入，但將張男依聚眾賭博圖利罪，判刑3月，可易科罰金9萬元，可上訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法