獨家》說話算話！馬英九洩密案卷證 北檢彙整6冊出版

2019-07-18 16:38

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九被控洩密案，高等法院更一審推翻原審台北地院、前審高院，以及最高法院等見解，主張馬是「被動」接受前檢察總長黃世銘轉知，與黃所犯洩密一事不同，上週判馬無罪定讞；起訴全案的台北地檢署不服更一審判決，預告將集結全案卷證公諸於世；本報掌握，北檢已彙編完6冊卷證，待更一審定讞判決書公開後，將另再公布。

針對更一審判決與歷次判決迥異的結果，北檢上週發新聞稿指出，雖感遺憾仍予尊重，但考量本案涉及我國憲政秩序及權力分立原則，北檢將集結可合法揭示的全案卷證彙編成冊並公諸於世，接受人民及歷史最嚴厲的檢驗。

據了解，早在去年10月10日國慶日當天，北檢就已整理好馬英九及黃世銘所涉洩密案的全案卷證，彙編成6冊出版，書名為「2018馬前總統英九洩密等案司法文件彙編一至六」，內容包括檢察署及法院書類篇（1至3冊）、辯護人答辯狀篇（4、5冊），以及輿論與回應篇（第6冊）。

北檢所彙整出的6本書，內容包括馬英九及黃世銘所涉犯洩密罪證的起訴書全文、各審級法院判決書、馬洩密案歷次北檢所公布之新聞稿內容，以及廣蒐各媒體所刊載馬、黃洩密案的評論文章等；6本彙編成冊的卷證資料中，清楚記載馬英九於偵查至各審級法院審理期間，辯稱總統有「院際調解權」、「行政特權」等辯詞演變。

北檢指出，馬英九所涉洩密的事實，經前審高院判決有罪並處4月徒刑，原審北院亦認定馬構成洩密，馬雖在歷審審理期間不斷更改辯詞，但其所辯「院際調解權」、「行政特權」等說法都已接連被高院相關民、刑事判決予以嚴正駁斥，判決理由也已明示：「總統針對刑事個案，不論是尚在偵查中，甚至是偵查終結後，都無任何指揮權限，而且本件並非涉及院際間調解之事項」等見解。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法