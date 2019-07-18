局長遭拔官凍回警署 有警官諷刺這樣說…

2019-07-18 14:39

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局長黃宗仁二度任職副署長拍板，歷經近半年的「拔官謠言」告一段落，但此舉引起基層反彈聲浪，也讓部分警官認為是羞辱，原因是攤開20多年的異動史，擔任副署長外派直轄市局長，又回任副署長的高階警官，只有前副署長黃丁燦1人，黃丁燦因「周人蔘弊案」下台，巧合的是，黃丁燦與黃宗仁的局長任期差不多「短命」，至於黃宗仁為何又冰回警政署？有警官諷刺，難道台南也有「周人蔘」？

時間回到1990年代，台北賭博電玩盛行，當時電玩業者周人蔘，為了讓自己數十間的賭博電玩店能順利運作，透過1名刑事小隊長向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數10萬元。

時任台北市警局長黃丁燦，在1993年從警署副署長外派到台北市，一度私下流傳是署長接班人，但在1996年周人蔘案曝光，時任署長顏世錫請辭，這場警界史上最大的收賄案，黃丁燦雖然全身而退，但也丟了前途，在同年重任副署長，直到2001年退休。

巧合的是，黃丁燦的「局長壽命」與黃宗仁差不多。台南市前任局長陳子敬，在縣市合併後任職5年多，直到陳子敬屆臨退休，黃宗仁在2016年接手，3年間，黃宗仁將阻詐、賄選績效拉到六都第一，甚至設立關懷中輟生的「波麗士天使計劃」，整合義警民防的「五力齊發」、改善陣頭的優質宮廟文化，還有為了鼓勵基層執法的「正義幫派」，凡事衝到第一線、處處為基層著想，獲得基層擁戴。

但是在今年3月，傳出因為得罪了民進黨派系，透過關係極力想拔掉黃宗仁，這樣的調動，引起大多基層還有民間不滿聲浪，雖然警方行政中立，但是選票人人有一張，將號召在未來大選，從中央到地方，全力支持「非新系」候選人。

過去能從警署派出來到直轄市的局長，都是警署拔尖人物，對這次黃宗仁沒理由的重任副署長，有警官認為是種侮辱，還諷刺難道台南出現了「周人蔘」？對此黃宗仁表示，戰士沒有選擇戰場的權利，尊重警署派任。

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