街景變化太大 尋親苦旅差點露宿街頭

2019-07-18 12:13

〔記者許國楨／台中報導〕宋姓男子自北部到台中找失聯12年乾兒子，驚覺水湳經貿園區經過重劃後街景與印象截然不同，5天來花光盤纏差點露宿街頭，前天凌晨不得已到檳榔攤拿出僅剩電鍍金條想換零錢買東西果腹，檳榔攤員工好心協助報案求助，警方鍥而不捨查證下終於找到對象，這才結束一場尋親苦旅，宋男也高興的潸然淚下頻道謝。

台中市第五分局水湳派出所當天凌晨接獲報案，中清路上一處檳榔攤有疑似失智長者蹲在店門前趕往時，年約60多歲的宋姓阿伯向員警說，目前獨居桃園因生活陷入困難，5天前帶著不到3000元現金，搭乘高鐵到台中想找尋失聯長達12年的乾兒子。

只是他搭計程車抵水湳時，才驚覺水湳經貿園區經過重劃後，街景樣貌與12年前的印象截然不同，因街景變化甚鉅下難尋乾兒子，加上身處異地求助無門，只得徒步找人，最後將僅剩零錢買了一份早餐及水撐了幾天，直到當天凌晨因饑渴難耐，才會走到該檳榔攤窘迫拿出僅剩電鍍金條，欲向店員換取零錢購買食物充饑，幸店員好心協助報案。

警方先將宋男帶返所安置後自掏腰包給予物資充飢，並詢問其乾兒子的相關資訊，但宋男除了乾兒子名字外一無所知，在警方鍥而不捨查證下，終於查到乾兒子目前住在中市沙鹿區並以電話聯絡確認，宋男得知找到人後，高興的潸然淚下，頻向警方道謝，隨後宋男乾兒子的父親來到派出所，確認宋男就是已失聯12年之久的親友，這才結束了一場尋親苦旅。

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