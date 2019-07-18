「漂漂河之狼」猥褻兩落單女童 高院仍判3年10月

2019-07-18 12:26

〔記者楊國文／台北報導〕19歲「漂漂河之狼」潘敬一，被控去年8月3週內2度在知名的台北市洛德城堡水上樂園的漂漂河遊戲區猥褻女童下體，得手後即逃逸；高等法院痛批潘敬一在兒童頻繁出入場所，且專挑落單無辜女童，一再強制猥褻犯案，漠視法律，不足憫恕，高等法院今維持一審判決，依兩個加重強制猥褻罪，判潘男3年10月。可上訴。

針對潘敬一委任律師主張應對潘男再度進行精神鑑定，高等法院指出，針對潘男的犯案動機、精神鑑定及精神科就診紀錄方面，原審鑑定認為潘男犯案時並無辨識能力、控制能力有顯著降低情形，並無重新鑑定必要，也無可減刑事由。

判決指出，去年8月12日傍晚近6時，18歲的潘男尾隨落單女童，在漂漂河橋下的山洞用手摀住女童嘴巴，強摸下體；8月28日下午又以相同手法猥褻另一女童；有家長在臉書提醒網友注意，警方介入破案。

潘男自白犯罪，由父親出錢調解賠償，他主張有精神疾病請求判處緩刑。精神鑑定認為潘男疑有戀童症，人格屬自我中心，但犯案時有辨識與控制能力，潘男還向醫師說「心情不好時會去水上樂園看女童，擔心會侵犯對方，會刻意避開不看」，可見他可抑制衝動卻未控制。

高等法院認定，潘男只因想發洩壓力，就在光天化日挑選兒童頻繁出入場所隨機猥褻女童，且一錯再錯，不足憫恕，且潘男忤逆父母，可見他個性固執欠缺同理心，父母難管教，警察勸阻也難改變，今仍依2個加重強制猥褻罪判他3年10月徒刑。

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