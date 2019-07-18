行政院驅離案黃昇勇無罪 判決理由在這裡

2019-07-18 12:19

〔記者張文川／台北報導〕2014年3月太陽花學運「323佔領行政院」行動，警方強制驅離暴力濺血，前台聯立委周倪安提起自訴，控告時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂等罪，一審經5年纏訟，台北地院今宣判黃昇勇無罪，判決理由出爐，合議庭認定黃昇勇是依法執行職務，符合阻卻違法事由，因此不罰；宣判同時並將台北地檢署移送併辦的部分，退回北檢進行刑事調查，查明真相並究責。

「323佔領行政院」行動後，超過40位遭警方暴力驅離濺血的受傷民眾，控告時任行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、台北市警局長黃昇勇、中正一分局長方仰寧等官員，涉嫌殺人未遂與傷害罪，法院大多已不受理結案，只剩下本案，由周倪安與29位被害人、33位義務律師團，持續追訴國家暴力的刑責。

合議庭強調，本件自訴案的審理範圍只剩黃昇勇的部分，江宜樺、王卓鈞、方仰寧等人部分，另由北院的其他合議庭審理中。

判決指出，本件合議庭審判長林孟皇、陪席法官趙書郁沒有迴避審判的必要；在323陳抗事件中，部分群眾以油壓剪、鐵橇破壞行政院鐵拒馬，破窗闖入行政院內破壞物品，黃昇勇依其北市警察局長的權責，交付各分局長驅離任務，並由各分局長按現場狀況決定具體的驅離方式、細節，且值勤員警原則上也是先以口頭勸離方式進行，如勸離不成，才予以抬離、拖離，只有少數員警以肢體或使用警械毆擊民眾，合議庭因此認定，黃昇勇是依法令所為，具備阻卻違法事由，依刑法第21條第1項規定不罰。

合議庭認為，北市警局在驅離過程中，有少數員警因「情緒控管失當」或「殘留把人民當作敵人的威權思維」，違反比例原則使用暴力，以肢體或警械毆擊陳抗民眾，至少造成周倪安、林明慧、周榮宗、黃銘崇等42人受傷，構成「不人道的處遇或懲罰」，違反公民與政治權利國際公約、警察職權行使法、警械使用條例，檢察官身為公益代表人，自應開展全面的刑事調查，查明真相並究責。

判決指出，周倪安曾經另向台北地檢署提出刑事告訴，檢察官將該案移送北院併案審理，合議庭認為，因黃昇勇今已獲諭知無罪，此部分與檢察官移送併辦的部分，並沒有實質上或裁判上一罪的關係，併辦部分並非北院可以審判，因此今天將併辦部分退回台北地檢署，由檢察官另行依法處理。

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