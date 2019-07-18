太陽花佔行政院遭警暴力驅離 一審判黃昇勇無罪

2019-07-18 11:19

〔記者張文川／台北報導〕2014年3月太陽花學運「323佔領行政院」行動，警方強制驅離暴力濺血，前台聯立委周倪安提起自訴，控告時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂等罪，一審經5年纏訟，台北地院今宣判，黃昇勇獲判無罪。

「323佔領行政院」行動後，超過40位遭警方暴力驅離濺血的受傷民眾，控告時任行政院長江宜樺、內政部長陳威仁、警政署長王卓鈞、台北市警局長黃昇勇、中正一分局長方仰寧等官員，涉嫌殺人未遂與傷害罪，法院大多已不受理結案，只剩下本案，由周倪安與29位被害人、33位義務律師團，持續追訴國家暴力的刑責。

合議庭今年1月曾經傳喚江宜樺到庭作證，江宜樺當庭看過律師尤伯祥當庭播放的十餘段警察施暴影片後，認為員警用盾牌猛「剁」靜坐民眾、用警棍戳被警方拖行的民眾，都是不必要的動作，疑似執法過當，警政署應徹查究辦。

尤伯祥質問，警政署至今查不到動手打人的員警身分，質疑官員上下交相賊、官官相護，江宜樺答稱，他當時有要求警政署徹查，但至今台北市長、警政署長、市警局長都過好幾輪了，行政院長也換了5任，若真的查不出元凶，也不能硬要警方交出不相關的名單。

被害人周倪安認為，此案的前提是政府「橫柴入灶」強行通過服貿協議，才會引發抗爭，在行政院區靜坐的群眾手無寸鐵遭襲，結果找不到施暴的員警，指揮者就應負起法律與政治責任；案發當時周倪安在混亂間被捲入警方人牆後方，遭警棍毆打，右眼窩骨折、左肋軟骨、頭臉、髖部多處挫傷，還有腦震盪。

被告黃昇勇答辯，警察對於危害治安事項，不須等待命令就應立即處理，否則就是瀆職，民眾侵入行政院區、破壞門窗器物，觸犯刑法侵入建築物、妨害自由罪，警方應立即制止，並依現場情況判斷使用警械，並非要等長官下令才能動用，他自認無罪。

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