老婆外遇獲償30萬不夠 強押開口500萬GG了

2019-07-18 06:03

［記者楊政郡／台中報導］李男雇用徵信社抓妻子「阿彩」（化名）姦情，在汽車旅館外控制「阿彩」及張男，向法院聲請求償獲賠30萬仍不夠，逼迫張男簽下290萬本票及8萬現金，被控妨害自由，兩名徵信社業者被判拘役20日，李男被判妨害自由5月徒刑，追回不法所得290萬本票及現金8萬元。

據判決書指出，李男懷疑妻子「阿彩」有姦情，2016年間僱請徵信社人員抓姦，同年4月30日11時徵信社人員陳報張與「阿彩」共乘自小客進入某汽旅，苦等3小時，同日下午2時又一起從汽旅車庫出來，李男與郭、王（徵信社人員）一起擋下，強迫張進入房間內蒐集（妨害家庭部分檢察官不起訴處分）。

又把張男等強押到某工寮，郭喝令張下跪，郭、王出手毆打張男，李開口要求賠償500萬元，張不願意，又繼續毆打，導致左頸部、胸部、背部、左肘鈍挫傷、上胸部及雙膝擦挫傷等傷害。

張男不堪被繼續毆打，同意賠償300萬元，簽下4張本票共290萬，張提領8萬元現金才讓張與「阿彩」離去。

李男與「阿彩」婚後育有2子，2011年間起「阿彩」與張男透過LINE通訊軟體進行大量曖昧對話，105年4月30日兩人雙雙對對進出汽旅3小時，出現上訴抓姦過程，李男事後提告兩人有妨害家庭罪嫌，案雖經檢察官不起訴處分，但李男仍提起民事求償要求100萬元，法官判決張與「阿彩」要連帶賠償30萬元。

不過上述妨害自由案件，兩徵信社人員被判拘役20日，當事人李男被判5月，並沒收290萬本票及8萬元現金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法