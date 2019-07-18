母驚見子頭中彈倒臥房 結果超展開

2019-07-18 00:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣38歲游姓男子，被母親發現頭部中彈流血，倒臥住家房間，經送醫急救、保住性命，但雙眼因槍傷失明；游母懷疑兒子遭他殺未遂，盼檢警明察，結果檢警查出游男竟是「自己打自己」，不過游男記憶力受損，對事發經過已無記憶，但他持有槍砲事證明確，被檢方依槍砲罪嫌起訴。

游男居住在苗栗縣竹南鎮，他於去年12月7日晚間10點許，被母親發現他仰臥在住家2樓的房間內、不省人事，且頭部右側有傷口，滲出大量血跡，游母嚇壞趕緊通報警、消求救。游男被送醫急救，保住性命，但雙眼鞏膜遭子彈穿刺傷，雙眼眼球萎縮，均無光覺而失明。

疑他殺變成自己打自己

警方在游男的房間內查獲1把仿金牛座的改造手槍、彈匣1個、子彈及2顆空彈殼等。因除了游男的頭部槍傷，游男房間與隔壁房間的隔板另有1個彈孔，而隔壁房間的窗戶玻璃也有彈痕，且游母供稱她返家時，家中房門均未上鎖，懷疑兒子可能是遭他殺。

經警方調閱游男頭部中彈當天清晨6點半起到游母返家的社區監視器畫面，發現除了游母、游男，沒有其他人等進出游宅；且警方鑑識子彈擊中游男的路徑，是貼近平放之枕頭，致枕頭上有燒灼痕，且槍上尚遺有游男的DNA，研判游男應是自己打自己。

游男因頭部槍傷，傷及腦部，造成記憶力減損，事後對於警方詢問如何中彈及槍、彈從哪來？都表示，「已記不得了！」但游男持有具殺傷力的槍、彈事實明確，檢方依槍砲罪嫌將他起訴。

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