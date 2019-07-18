佯稱藝術工作者先騙裸照 噁男逼受害女與小雞雞視訊！

2019-07-18 00:07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕溫姓男子在臉書上自稱藝術工作者，需要人體模特兒，欲收購私密照片或影片，藉以詐騙2名女子傳送裸照與私密影片，事後非但賴帳不給錢，還詭異地逼被害女子需視訊看他的小雞雞，新竹檢方依詐欺與強制罪嫌起訴。

檢警調查，温姓男子從2017年11月起，利用臉書軟體與戴女聯繫，佯稱從事室內藝術工作、需要模特兒等說詞，欲收購私密照片或影片，戴女不疑有他，即陸續傳送自己裸身照片及影片給溫男，事後溫男卻未依約給付價金，又要求戴女視訊，戴女開啟視訊後，發現温男裸露下體，立即關閉視訊。温男又基於強制犯意，要求戴女再度視訊，否則將散布私密照片或影片，而以脅迫方式使戴女行無義務之事，戴女只好再與温男視訊。

今年2月溫男利用臉書軟體與陳女聯繫，佯稱欲收購私密照片，陳女不疑有他，傳送自己裸身照片多張給温男，事後溫男卻賴帳，又要求陳女拍攝私密影片，並暗示若不從將散布私密照片，而以脅迫方式使陳女行無義務之事，陳女因而傳送1則影片給温男。

檢方認為溫男以從事室內藝術工作、需要模特兒等說詞，並以金錢為對價，向被害人收購照片或影片，被害人傳送的電子檔顯然具有財產價值，因此溫男所為觸犯詐欺得利及強制罪嫌。全案提起公訴。

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