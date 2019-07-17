7/17 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、台中

2019-07-17 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月17日）開獎的第108000170期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由新北市板橋區莒光路186號1樓的總億來彩券行與台中市大里區新仁里立仁路176號1樓的常有發彩券行開出；第108000170期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000170期雙贏彩中獎號碼為「04、07、10、11、12、13、14、16、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共227注中獎，每注可得500元；肆獎共2798注中獎，每注可得100元。

第108000170期今彩539中獎號碼為「08、17、23、26、27」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6380注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7030注中獎，每注可得50元。

第108000170期39樂合彩中獎號碼為「08、17、23、26、27」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共201注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7180注中獎，每注可得1125元。

第108000170期3星彩中獎號碼為「889」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000170期4星彩中獎號碼為「9535」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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