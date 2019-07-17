調查官發假訊息被記大過 法務部長這樣說

2019-07-17 23:59

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局高雄市調處前副處長顏正義在調查班同學群組「展抱十八期」中轉發行政院長蘇貞昌的擲筆影片，未求證就指影片是蘇參加日前殉職的鐵路警察李承翰告別式所為，被同學舉報發布假訊息，調查局考績會審議後決議給予一大過並調台南市調處專委懲處，法務部長蔡清祥17日也呼籲，言論自由不可影響公務中立。

蔡清祥認為，民主社會中應給予言論自由最大的保障，但公務員因位居政府職位，一言一行都代表著國家，若未考量身分的特殊性而發出虛假訊息，恐造成外界質疑公務不中立，進而影響人民對機關的信賴，不可不慎。

蔡清祥表示，自己曾任調查局長，與現任局長呂文忠一樣，都非常重視調查局的威信，每一位調查官都應以國家為中心，認清楚自己是執法人員，需要公正客觀的執法，嚴守行政中立，因此，若有人做出不中立的行為，應立刻指正並給予應有的懲罰，這樣才能維護調查局信譽，讓民眾信任調查局。

蔡清祥強調，做錯事情就應該知道錯在哪裡，正視問題並自我改正，而非找理由硬坳，調查官要清楚知道自己的職責所在，行為時考慮本身的身分與職掌，勿做出讓人覺得有偏頗的事情。

顏正義7日晚間把蘇貞昌擲筆的影片轉傳到同期同學群組，稱蘇貞昌參加李承翰的告別式後擲筆，但經查，該影片實際上是蘇貞昌出席屏東一位鄉親告別式的畫面，擲筆的動作則是蘇貞昌家人參加完告別式後的習俗，顏的同學看不下去，向調查局檢舉假訊息，考績會另查出他曾在市調處組長級以上的群組「偶突發」中轉發同婚立法假訊息，情節重大，恐造成外界質疑行政不中立，嚴重斲傷調查局形象，決議記大過並調職處分。

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