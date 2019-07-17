女老師抓姦擋門 反觸強制罪拘役15天

2019-07-17 22:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中老師林姓人妻3年前委託徵信社人員，衝入高市某旅館抓姦，發現丈夫與女子共處一室，林女直指對方是小三，還擋在房門口不讓2人離去，事後反被告強制罪，一審認定2人衣著完整，難認定通姦現行犯，人妻林老師反被依犯強制罪處拘役15日，宣告緩刑2年定讞，上訴二審因夫妻已離婚、和解，故維持原判並宣告緩刑2年。

判決書指出，人妻林老師（40歲）懷疑丈夫外遇，疑與她的同事女師有染，2016年間委託徵信社蒐證，徵信社人員跟蹤林妻丈夫，發現2人進入鼓山區某旅館，立即通報林女趕來抓姦。

徵信社人員先打電話到房間謊稱車輛碰撞，等林女丈夫打開門，妻子和徵信社李姓主任等人欲衝進房，在門口發生推擠衝突，最後順利進屋內錄影蒐證，林女等人甚至擋在門口，不讓對方2人離開，林女擋在同事女師面前高喊「現行犯耶」，女師反撲報警提告。

人妻林老師承認去抓姦，辯稱當時站在門口擋住去路，只是想拖延時間，等候警方到場做證、報案，並無強制妨礙自由犯意，一審法官認為，林女也承認衝入房內時，並未目睹2人有性行為，衣著也完整，難以認定有違法通姦行為，反依強制罪嫌判處林女拘役15日、李姓主任拘役55日。

林女不服喊冤，她上訴高雄高分院，二審合議庭認為林女與丈夫已經離婚，雙方已達成和解，故駁回上訴、維持原判，同時宣告緩刑2年。

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