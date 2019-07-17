17歲少女陳屍處疑非第一現場 第一攤在他處吸毒狂歡

2019-07-17 21:13

［記者楊政郡／台中報導］17歲少女赤裸陳屍飯店案、並非案發第一現場，另有舉行毒趴喝酒狂歡場所。據悉，少女幾乎是被抬著進到飯店505號房，意識已非常不清，在飯店房內10餘小時，有6男進進出出，但下午2至4時都已陸續離開，卻一直沒有退房，飯店人員下午5點半進入查看才發現少女半裸躺床上，已經氣絕多時。

台南17歲少女疑似參加吸毒荒淫趴，被丟包半裸陳屍飯店，檢警查出早在13日少女就去赴約，先在轟趴場所吸毒狂歡，席上喝了多種酒類，也各自帶了多種毒品，少女疑似使用多重毒品，凌晨時分被何姓男子等人「移到」飯店。

但從飯店監視器少女已幾乎無意識狀態，復訊何、莊、吳男等3人坦承陸續與少女性交，但檢警懷疑是合意性交？還是強制性交？甚至性侵中途少女已失去意識，還出現姦屍行為！被告避重就輕，這是檢方認為何等3人已趁機性侵之虞。原本以為法官會羈押，法官放人後，檢警懷疑可能對日後偵辦產生影響。

第一現場應該也在飯店不遠的地方，可能是摩鐵或是夜店的場所，檢警也將擴大進行搜查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法