毒蟲冒用哥哥身分 接連騙過檢警與法官

2019-07-17 17:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕毒品前科犯徐育本2016年間被台中警方查獲吸毒，假冒哥哥身分應訊騙過台中檢警，直到哥哥收到通知書才知身分遭盜用。事後徐又遭竹北警方逮到，他再用哥哥名字騙過警方、檢察官與法官，收押期間在看守所因生病需要健保卡，哥哥才知又被弟弟惡搞，憤而大義滅親。新竹地院再依偽造文書及詐欺得利罪判徐男徒刑5月。

判決書指出，徐育本2016年2月遭台中市警方查獲施用毒品，他冒用哥哥姓名應訊，筆錄上也是簽哥哥的姓名，結果檢、警都被矇騙，直到哥哥7月間收到傳喚通知書，才知遭弟冒名。

徐男2016年8月在竹縣外出兜售安毒，因行跡可疑遭新豐派出所所長及警員攔查，徐下車趁機架住所長，所長掙脫撿起無線電，呼叫警力支援逮捕徐男送辦，新竹地院判刑2年8月，將徐男送往新竹看守所執行。

當時徐男又冒用哥哥身分應訊，承辦警方也被騙，連檢察官及聲押庭的法官，以及收容的新竹看守所，都沒有發現徐男的假身分，就這樣將冒名的徐男收押。

沒想到收押期間徐男因身體不適要求就醫，他繼續用哥哥身分在看守所內看診，派駐看守所的醫護人員也沒辦法辨識，而向健保署申請醫療費。

2016年8月徐男以無健保卡為由，向看守所申請代辦健保卡及墊付費，並偽簽哥哥名字，直到哥哥又收到健保局通知，才得知弟弟連被關都還能冒用他身分，憤而向警方揭發，新竹檢警才另外分案偵辦徐男偽造文書部分。新竹地院再依偽造文書及詐欺得利罪判徐男徒刑5月。

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