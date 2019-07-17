精障男悶死2歲兒判無罪 強制監護1年定讞

2019-07-17 14:44

〔記者張文川／台北報導〕）台南市57歲卓姓男子，4年前幫2歲兒子擦屁股太大力，兒子痛得哇哇大哭，卓男躁症發作，徒手悶住兒子口鼻致窒息死亡；法院一、二審都認定卓男犯案時，因精神病症而沒有辨識力、控制力，判決無罪、強制監護1年，最高法院今駁回上訴，全案確定。

判決指出，2015年7月12日，卓男不滿時年29歲的中國籍妻子要求他照顧兒子，夫妻激烈爭吵，卓妻負氣吞下20粒安眠藥，昏睡在透天厝的3樓，卓男留在2樓照顧小孩，見2歲兒子一哭不可收搶，竟用手壓住兒子的口、鼻和胸口，將兒子悶死，送醫時兒子已手腳冰冷，手、臉發黑。

台南地院一審認定，卓男殺子事證明確，但卓男有12年精神病史，曾3度住院療養，且據精神鑑定指出，卓男於案發前後，處於躁症發作的不正常精神狀態，對外界事務的知覺、判斷能力，已完全被精神疾病控制，行為時沒有辨識力、控制力，因此依法判決無罪，但卓姓男子病識感不佳，若未按時服藥，仍有精神病症復發而危害公共安全之虞，諭知強制監護1年。

二審台南高分院也認為，為有效建立卓男的病識感、控制精神病症、減輕再犯危險，以早日回歸正常生活，認定一審判決適當，維持一審；案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，日前駁回上訴，全案確定。

檢方表示，夫妻平時應很愛兒子，但卓男工作不穩定、與妻有經濟與照顧孩子的壓力，兒子偶有調皮狀況，夫妻都會打小孩、教訓一下。卓妻也說前晚兒子不乖，她有打兒子臉部一下。

南市社會局家暴防治中心表示，先前並未接獲卓家的家暴通報，因男童已死亡，媽媽還在治療，待好轉後會列入保護個案，給予協助。

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