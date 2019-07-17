和人夫婚外情 女會計師判賠人妻50萬元

2019-07-17 15:14

〔記者楊國文／台北報導〕江姓女會計師被控與土地開發公司尹姓女董座的丈夫范男多次出國同遊共宿，范男還數度深夜前往香閨過夜，江女疑似替范生下一女，狀告江女求償，但江女否認和范男有不正常關係或為他產女；高等法院認定江女和范男有不正常男女關係，今判江女應賠償尹女50萬元確定。

尹女提告主張，與丈夫范男於1997年間結婚，育有3名子女，江女明知范男已有家室，竟自2012年起和他交往，范男並次隔年10月向提起離婚訴訟，但被判敗訴確定。

尹女指控，在該離婚訴訟審理時，發現尹女與范男於2013年11月多次往來電子郵件的對話親密，已非一般男女正常往來之情形，還錄到范男和江女於106年2月通話爭吵內容，談及她希望與他有一個孩子，並逼迫范給她一個交待；此外，江女、范男2人並於2012年12月5日至2018年7月9日間，有13次搭乘同班飛機出國及返台而同遊共宿，江女甚至替范男生下1女，之後，范男仍於2018年5月4日至同年11月18日間，毫不避諱多次駕車到江女住處同宿，2人間有不正常交往及多次通姦等行為，已嚴重侵害她的配偶權，請求法院判江女應賠償她100萬元。

江姓女會計師指稱，與范振偉僅為一般好朋友關係，但尹女卻不斷騷擾她，甚至打電話騷擾伊前夫和小孩，讓她不堪其擾，至於范男雖曾表示希望她等他打完離婚官司後能夠交往，完全是戲謔的話，不能據以認定她和范男間有不正常交往關係。

對於曾多次和范男同班機出國和返台，江女指稱，和范男有許多共同認識的朋友及客戶，除社交場合經常見面，亦因參加球隊偶有相同，出國也時常碰巧遇到，並非兩人刻意相約出國，且還有其他友人相偕同行，無不正常交往，也未和范男性交產女。

高等法院審理認為，從尹女提出錄音譯文等事證，並審酌江女自2012年起至2018年間，在明知范男是已婚的情況下，仍於2013年11月間及2016年間有男女私情、肉體接觸、組成家庭及生育子女等對話，又自2012年12月5日起至2018年7月9日間曾多次出國共遊，而且在2017年間，因懷孕至婦產科診所就診時，又將范男列為連絡人，范男並於2018年5月4日至同年11月18日間多次駕車前往江女住處過夜，足以認定江女和范男有不正常交往關係，判江女應賠償尹女50萬元確定。

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