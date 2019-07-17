機車「吃裙」 輕熟女囧卡路中直呼超可怕！

2019-07-17 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓女市民穿長裙騎車途中，因突然強風將裙擺吹到機車散熱風扇裡，機車頓時熄火完全動彈不得，人車卡在機車道上不知所措，直呼「超可怕！」警方原以為是交通事故趕往，才發現廖女滿臉尷尬站在機車旁等待協助，警方徵得廖女同意後把長裙裙擺剪開協助脫困，雖然浪漫長裙變成不規則狀，但廖女仍接連道謝。

台中市第二分局公園所警員林詠鑫、吳佩蓉前天傍晚接獲民眾報案，疑有一名女子在北區雙十路上騎車自摔，立即前往查看，發現30歲廖女站在機車旁緊緊拉著自己的黑色蕾絲長裙，無助的對著員警囧笑，原來她騎乘機車時裙子被強風吹起，不慎被機車散熱風扇給捲入，但未及時發現 ，直到機車突然熄火，才驚覺不對勁。

只是裙子已經被卡死，女子蹲在路邊想拉出裙襬，卻怎麼拉扯都拉不出來，當時適逢下班時間，員警見一台台機車呼嘯而過，險象環生，立即回到所內拿剪刀並徵得廖女同意，直接以剪刀將裙擺剪斷，廖女才順利脫困，幸好機車還能發動，警方也陪同廖女先至附近機車行檢查機車有無受損再繼續行駛，以策安全。

機車行業者建議正確的處置方式，騎乘機車遇到裙子或其他物品不慎捲入車內引擎時，絕對不可強硬拉扯，因為會傷及機車零件，應立刻熄火再找機車行幫忙排除，才不致讓愛車故障。

警方也藉此呼籲機車騎士，長裙、遮陽裙、長圍巾或輕便型雨衣等遇上強風易被吹向旁邊造成意外，如不慎摔車更可能造成嚴重的傷害，應將身上易飄散物品固定好，避免意外發生。

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