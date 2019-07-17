人生無常！兼差送羊乳想多賺錢 男子送貨途中被撞死

2019-07-17 12:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕人生無常！彰化縣1名48歲男子本月16日清晨4點45分許，騎機車送羊乳途中，經過彰化市金馬路與彰新路紅綠燈口時，不慎與1輛由25歲男子駕駛的轎車發生對撞事故，猛烈撞擊力道，造成汽、機車體都受損，機車零件散落滿地，48歲男騎士因傷勢嚴重，急救後仍告不治，詳細肇禍原因待警方鑑定調查。

彰化縣消防局接獲報案趕抵現場，將倒地不起的男騎士就近送往彰化基督教醫院急救，院方表示，男子到院前已沒有呼吸心跳，經全力搶救仍不治，男子傷勢集中在頭部胸口瘀傷、胯下左大內側嚴重撕裂傷。

經查，已婚的男騎士是雙薪家庭，太太也有工作，3個小孩老么已上大學，男騎士有2份工作，1份是家具搬運工，另1份是兼差送羊乳，2份工作無非希望多賺點錢，卻在送羊乳途中發生意外，令人不勝唏噓。

車禍發生當下，附近居民被凌晨傳出的巨響嚇到，有民眾在臉書「彰化人大小事」PO文說，「三更半夜有人睡不著，有人還要為生活打拚，三更半夜金馬路又寛又沒車，吃早餐時大家拿著羊奶看著報紙，都是宅配人員為賺錢送來的…」文中道盡現實社會討生活的無奈。

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